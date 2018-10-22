شاكيري: وصلت لقمة السعادة لنجاحي في تنفيذ تعليمات كلوب

تعليمات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ألهمت لاعبه جيردان شاكيري ليكون سبب التمريرة التي أدت لهدف فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون.

وسجل نجمنا المصري محمد صلاح هدف الريدز الوحيد ضد هدرسفيلد تاون بتمريرة من شاكيري ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليرتقي بليفربول للصدارة رفقة مانشستر سيتي.

وقال شاكيري للموقع الرسمي لليفربول: “بدأت المباراة في وسط الملعب أمام ثلاثي الارتكاز وهو مركز جديد بالنسبة لي حيث إنني يكون لدي واجبات دفاعية لكنني أشعر بإجادتي في لعب هذا الدور”.

اللاعب الدولي السويسري بدأ أساسيًا في هجوم ليفربول خلال المباراة وتحدث اللاعب صاحب القميص رقم 23 عن تعليمات كلوب له قبل اللقاء والتي مكنته من مساعدة الفريق على تحقيق الفوز.

وأضاف “هجوميًا، أراد كلوب أن ألعب بين خطوط المنافس وحاولت القيام بذلك ونجحنا في تسجيل هدف. أنا سعيد بمشاركتي في اللقاء منذ البداية وحاولت تقديم مستوى جيد وأنا في قمة السعادة بسبب النجاح في القيام بذلك”.

ويستعد ليفربول لمواجهة رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.





































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