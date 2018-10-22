بالفيديو – أرسنال يرسم لوحة رائعة ويخمد ثورة ليستر بثلاثية

واصل أرسنال عروضه القوية بعد أن انتصر على ضيفه ليستر سيتي 3-1، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أرسنال انتصاره السابع على التوالي في الدوري، مواصلا سلسلة العروض القوية للمدفعجية.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 21 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، بفارق الأهداف عن تشيلسي الثالث، وبفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

الشوط الأول بدأه أرسنال بأداء هزيل بعض الشيء، أمام ضغط قوي من ليستر سيتي الذي حاول الانقضاض من الخطوط الأمامية.

وتألق لينو حارس أرسنال في إبعاد فرصة خطيرة من ليستر سيتي، بعد أن تصدى بشكل رائع لرأسية ماجواير في الدقيقة 19.

ونجح ليستر في مباغتة أصحاب الأرض في الدقيقة 31، بعد أن اخترق تشيلويل من الناحية اليسرى ليرسل عرضية حولها بيليرين مدافع أرسنال إلى داخل شباك فريقه.

لكن الهدف كان بمثابة جرس إنذار لأرسنال الذي انتفض بعده، وكاد تشاكا أن يسجل من ضربة حرة لولا تألق كاسبر شمايكل حارس ليستر.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، نجح أوزيل في إدراك التعادل بعد أن انطلق من منتصف الملعب ليمرر إلى بيليرين الذي أعادها له ليسدد الألماني بيسراه بطريقة رائعة في شباك شمايكل الذي وقف يشاهد الكرة تتهادى في مرماه.

في الشوط الثاني كانت البداية مشابهة بعض الشيء، إذ حاول أرسنال على استحياء هز شباك ليستر، الذي كانت له محاولات من مرتدات.

وأنقذت عارضة لينو في الدقيقة 58 هدفا محققا لليستر سيتي عن طريق ويلفريد نديدي، الذي حول ركنية ماديسون، لكن الحظ وقف أمامه.

وأجرى الإسباني أوناي إيمري تغييرين ساحرين، بخروج ليشتيشتاينر وهينريك ميختاريان، ليدفع بالثنائي أوباميانج وماتيو الغندوزي.

التغيير أتى بثماره سريعا في الدقيقة 64، بعد أن مرر أوزيل كرة ساحرة إلى بيليرين المنطلق من الناحية اليمنى قابلها أوباميانج إلى داخل الشباك.

ثم عاد أوباميانج ليسجل الثالث في الدقيقة 66 بعد جملة أكثر من رائعة، بعد جملة رباعية بين بيليرين وأوزيل ولاكازيت قبل أن تنتهي بأقدام أوبا إلى داخل الشباك.

وأهدر لاكازيت فرصة ساحرة صنعها أوزيل له في الدقيقة 77 لمضاعفة النتيجة، لكن المهاجم الفرنسي بغرابة شديدة سدد في جسم شمايكل.

وفي الدقائق الأخيرة حاول ليستر التسجيل وضغط، لكن دون أي جدوى وفشل في تهديد مرمى لينو، أمام أرسنال الذي اعتمد على المرتدات لكنها لم تنته بشكل جيد.

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