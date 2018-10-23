التحالف الدولي: ضربة جوية تستهدف داعش في مسجد بسوريا

قال التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، ويقاتل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، في سوريا، إنه شن اليوم الإثنين، ضربة جوية على مسجد استخدمه التنظيم كمقر للقيادة في ثاني واقعة من نوعها في غضون أقل من أسبوع واحد.

وقال بيان من التحالف "دمرت ضربة جوية للتحالف عددا من المباني التي استخدمها داعش لشن هجمات.. كان أحد تلك المرافق التي استخدمها داعش مسجدا جرى استغلاله كموقع للدفاع ومركز للقيادة".

وأضاف البيان "قتلت الضربة عددا من أفراد داعش، بينما كانوا يطلقون النار بهمة على قوات شريكة للتحالف، وقضت على قدرة أخرى لداعش في أرض المعركة".

ووقعت الضربة في بلدة السوسة السورية.

وكان التحالف ذكر أمس الأحد، أنه قتل عددا من المتشددين في شرق سوريا، عندما ضرب مسجدا استخدمه داعش قاعدة له.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن 41 شخصا منهم عشرة أطفال قتلوا في ضربات جوية، استهدفت بلدة السوسة ومحيطها يومي الخميس والجمعة، وإن كثيرا منهم عراقيون من أقارب مقاتلي التنظيم الإرهابي.

لكن التحالف قال، إن ضربة يوم الخميس، أسفرت عن مقتل 12 متشددا، وتعطيل عمل مركز للقيادة كان يستخدمه الإرهابيون، لمهاجمة قوات التحالف والقوات الموالية لها.

وقال التحالف في بيانه الصادر اليوم، "بما أن ثاني ضربة جوية للتحالف في غضون أقل من أسبوع، كانت على مسجد يستخدمه داعش كموقع للقتال، فإن ذلك يظهر يأس (التنظيم) وتصميمه على إساءة استغلال المباني المحمية بشن هجمات عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف".

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