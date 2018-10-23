ماني جاهز لمواجهة رد ستار في دوري الأبطال

أصبح ساديو ماني نجم ليفربول جاهزا لمباراة فريقه ضد رد ستار الصربي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة.

ماني خضع لجراحة بسيطة ناجحة في اليد يوم الأربعاء الماضي، بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده السنغال، ثم غاب عن لقاء هدرسفيلد تاون يوم السبت.

وأفادت جريدة ليفربول إيكو أن ماني أكد للجهاز الفني والطبي بليفربول تعافيه من الإصابة وجاهزيته لخوض لقاء الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ومن المرجح أن يلعب يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالثلاثي الناري محمد صلاح وماني وروبرتو فيرمينو ضد رد ستار، بعدما اختلفت تشكيلته أمام هدرسفيلد.

فقد لعب صلاح بجوار دانييل ستوريدج وجيردان شاكيري في الخط الأمامي ضد هدرسفيلد، وسجل هدف اللقاء الوحيد.

وظهر ماني وهو يضع ضمادة من الجبس على يده اليسرى في مستشفى بالسودان عقب المباراة الأولى بينهما، ولم يشارك في المواجهة الثانية.

إصابة ماني ليست الأولى للاعبي ليفربول في فترة التوقف الدولي، إذ تعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة مصر أمام إي سواتيني ليخرج مستبدلا ويغيب عن المباراة الثانية.

أيضا الهولندي فيرجيل فان عاد إلى ليفربول بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ، والتي سبق وأن ضربته أمام ساوثامبتون.

لكن صلاح وفان دايك لحقا بمباراة هدرسفيلد.

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