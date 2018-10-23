كونتي: انتخابات ديسمبر المقبل أمل غير حكيم

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبّي كونتي، إن «التفكير في إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر المقبل، يبدو لي أملاً غير حكيم».

وأضاف رئيس الحكومة في حديث مع الصحافيين بمقر الصحافة الأجنبية في روما، الاثنين: «لكن هذا أمر لن تقرره إيطاليا، وقد تشاطرنا هذا التقييم في بروكسل أنا والرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون»، بحسب وكالة«آكي» الإيطالية.

وأشار كونتي إلى أن «المؤتمر لأجل ليبيا في باليرمو، دعوت إلى عقده من 12-13 نوفمبر المقبل، لكن ليست هناك عفوية أو طموح لحل مشكلة ليبيا بهذا الشكل»، مبينا أنه «إن لم نحظ في اليوم التالي بالاستقرار أو بوثيقة موقعة من قبل جميع الأطراف، فلن نقول إنه كان فاشلاً».

وأكد رئيس الوزراء أنه «سنكون شموليين للغاية، فقد دعونا جميع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الليبية»، موضحا أن «إيطاليا بالتعاون مع آخرين، تقدم طاولة (للحوار)، فرصة للمواجهة»، مختتمًا تصريحه بقوله: «إن استطعنا إحراز تقدم ما، نكون قد قدمنا إسهاما كبيرا للليبيين وللمجتمع الدولي».

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