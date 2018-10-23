عسكري الزنتان يعلن موقفه من توحيد المؤسسة العسكرية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعرب مسؤول المجلس العسكري الزنتان مختار الأخضر عن تمنيات كل المجالس العسكرية بأن يكون هناك مؤسسة عسكرية موحدة في ليبيا، مشيراً إلى أن الليبيين منقسمين حالياً سياسياً الى برلمان ومجلس دولة ومجلس رئاسي لذلك يجب توحيد كل مؤسسات الدولة وليست العسكرية فقط.

الأخضر تسائل خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزي عن من هم ممثلي مسودة توحيد القوة العسكرية التي نتجت عن اللقاءات التي حدثت في مصر سابقاً وحالياً، لافتاً إلى الدور المهم الذي وصفه بالمهم وتلعبه المجالس العسكرية والكتائب الموجودة الآن من “الثوار” وغيرها التي تمتلك السلاح والموجودة على أرض الواقع.

وتابع قائلاً : ” هناك اطراف رئيسية مهمشة لم يجلس معها أو يناقشها أحد بينما تذهب الى هذه المؤتمرات وتعرض في اقتراحات وقياداتها لا تمتلك شيء على الأرض لن يحدث هناك أي نوع من التوحيد سواء العسكري أو الاقتصادي أو الاجتماعي طالما نحن مختلفين”.

وقال : ” لا يمكن للقائد العام المقترح فى مسودة القاهرة أن يتولى حقيبة وزارة الدفاع باعتبارها منصبا سياسياً إلا بعد أن يقدم استقالته وفقا للتشريعات والقوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية ” .

وأضاف : “نحن لسنا خائفين من أي حل يوحد المؤسسة العسكرية في ليبيا ولكن على أرض الواقع الترتيبات في المدة الفائتة كان هناك ما حدث في طرابلس اللواء السابع والقوات الموجودة الآن في مصراتة اذا كان هناك ترتيبات أمنية إلى الآن على وجه الارض لا تستطيعوا إخراج هذه التشكيلات المسلحة من الشروط المطلوبة بالترتيبات الامنية لتكون خارج طرابلس”.

وأكد مسؤول المجلس العسكري الزنتان مختار الأخضر فى ختام حديثه على ضرورة توحيد المؤسسات السياسية و إجراء الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور الذي يحدد الصلاحيات أولاً وبعدها توحيد المؤسسة العسكرية لتوزيع ومنح الصلاحيات لهذه الأجسام وذلك على حد تعبيره

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا