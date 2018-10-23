أمطار هامة خلال الساعات القادمة في هذه المناطق

ايوان ليبيا – وكالات :

تشهد حالة الطقس الجوية في ليبيا خلال الساعات القليلة القادمة إنطلاقاً من منتصف هذه الليلة تغيرا في حالة الطقس من مستقرة إلى مضطربة حتى مساء يوم الأربعاء.

وبحسب جمعية رؤية لهواة الفلك، سيكون الطقس في المنطقة الغربية والجبل الغربي هطول أمطار بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح نشطة جدا.

فيما ستشهد المناطق الوسطى أيضا هطول أمطار بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح نشطة بينما ستكون مناطق البريقة وأجدابيا وسهل بنغازي معرضة لخطر السيول المتوقعة نتيجة هطول كميات كبيرة على المناطق المفتوحة الأكثر ارتفاعا المدفوعة نحو البحر.

أما الجبل الأخضر فسيسحل هطول أمطار مستمرة وسيول خصوصا في المناطق الجنوبية منه، فيما ستشهد كامل مناطق الجنوب والدواخل اضطرابات خفيفة مقارنة بالشمال تكون على شكل رياح متوسطة السرعة قد تثير غباراً ولا تخلوا الحالة من برق ورعد متبعثر على المناطق المعنية.

وتبيّن تطبيقات الطقس على الإنترنت إلى كميات هامة من الامطار طيلة يومي الثلاثاء والاربعاء فى مناطق جنوب شرق أجدابيا وسهل بنغازي قد تصل كميتها إلى 13.8 ملم أما فى مناطق الجبل الغربي ( من غريان وحتى نالوت ) فستكون مايين 8.3 ملم الى 1.4 ملم .

وبالاتجاه نحو الساحل الغربي من زوارة وحتى مصراتة مروراً بطرابلس فستكون كميات الامطار مابين 1ملم إلى 8.6 ملم ، ومن سرت وحتى رأس لانوف مابين 1 ملم إلى 2 ملم وفى بنغازي المركز ستصل إلى 4.5 على أن تعود الحالة إلى الإستقرار وخاصة فى المنطقة الغربية منذ فجر الخميس .

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