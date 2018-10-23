موعد رفع الدعم عن الوقود

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس الإثنين، عن أن قرار رفع الدعم عن الوقود وآليات تنفيذه سيتم الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر القادم.

وأكد معيتيق في تصريحات صحفية، أن دعم الدولة للوقود سيلغي نهائياً خلال عامين أو ثلاثة أعوام كحد أقصى، مشيراً إلى أن المواطن سيحصل على السلع بقيمتها الفعلية في السوق العالمية دون أي دعم من الدولة.

وقال النائب بالمجلس الرئاسي إن السياسات الحالية تسير على نهج واضح وخطى ثابتة من أجل إلغاء الدعم على المواد البترولية بشكل كامل حيث سيتم تحريك أسعار الوقود على دفعتين أو ثلاثة دفعات.

وكان المجلس الرئاسي قد أطلق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تتضمن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي تصل إلى 183%، ورفع الدعم عن المحروقات بشكل جزئي.

يذكر أن ليبيا أنفقت خلال السنوات الخمس سنوات الماضية 30 مليار دولار كدعم للمحروقات 80 % منها مستورد و20 % مصنع محليا.

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