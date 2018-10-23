شابي: بنسبة 99% هذا موسمي الأخير.. ولا أحب طريقة لعب مورينيو

يقترب شابي هيرنانديز لاعب وسط برشلونة السابق والسد الحالي من إنهاء مشواره الكروي بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث شابي مع صحيفة كوريير ديللو سبورت الإيطالية قبل مواجهة إنتر وبرشلونة بالجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتوقع شابي مباراة صعبة في ظل غياب ليونيل ميسي اللاعب الأفضل في العالم من وجهة نظره.

ويستضيف برشلونة فريق إنتر مساء غد الأربعاء على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال شابي في بداية تصريحاته “بنسبة 99% سيكون هذا الموسم هو الأخير لي”.

وأضاف لاعب السد القطري “أنا في سن الـ39 ومن الطبيعي أن أشعر بالتعب، لكنني قررت ما سأقوم به بعد الاعتزال”.

ويلعب فريق السد مساء اليوم الثلاثاء لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسيبوليس الإيراني وكان لقاء الذهاب بقطر قد انتهى لصالح الفريق الإيراني بهدف نظيف.

وعن مواجهة برشلونة أمام إنتر قال شابي: “أعتقد أنها ستكون مباراة شبيهة لمواجهتنا السابقة في 2010، سيعتمد إنتر على الدفاع ولعب المرتدات عن طريق ماورو إيكاردي وبيريزيتش”.

وتابع “بالتأكيد برشلونة هو المرشح للفوز كونه يعتمد على الاستحواذ وله أفضلية اللعب على كامب نو لكن غياب ميسي يأتي لمصلحة إنتر”.

وأضاف “ميسي هو أفضل لاعب لعبت بجواره، الوحيد الذي يمكنه صنع الفارق بمفرده هذا لاتجده في أي لاعب آخر”.

وبسؤاله عن المقارنة بينه وبين كريستيانو رونالدو أوضح شابي “بالنسبة لي ميسي ليس فقط الأفضل في العالم ولكن الأفضل في التاريخ”.

وبالحديث عن مواجهة 2010 التي كانت بقيادة مورينيو قال شابي: “لا أحب طريقة لعب مورينيو، هو مدرب دفاعي جدا ولن أسمح أبدا بتواجد ذلك الأسلوب في فريقي”.

وأتم حديثه “أنا لا انتقد مورينيو لكن لا أحب أسلوب لعبه ولا أعتقد أن فريقي قد يلعب بهذه الطريقة أبدا”.

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