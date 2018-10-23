رونالدو ردا على إيسكو: لست بحاجة للبكاء.. لن أتحدث عن كوارث الآخرين

قال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ردا على تصريحات إيسكو زميله السابق في ريال مدريد إنه ليس بحاجة للبكاء، كما رفض الحديث عن النادي الملكي. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.

وصرح رونالدو قائلا: “كل شيء على ما يرام، لا يمكنك البكاء”.

وأضاف “لا أريد التحدث عن الأندية الأخرى”.

وأتم “الجميع يعلم القصة التي مررت بها في ريال مدريد، وما يهم مباراة مانشستر يونايتد، لست أنا من يجب أن يتحدث عن كوارث الآخرين”.

وكان إيسكو قد أجاب عند سؤاله عن تدهور المستوى الهجومي بسبب رحيل كريستيانو رونالدو: “لا يجب أن نبحث عن الحلول خارج النادي، لدينا العديد من اللاعبين المميزين. لا يمكننا البكاء على شخص لم يرغب في التواجد هنا”.

وانفجر إيسكو في وجه الصحافة بسبب الضغط الواقع على مدربه الحالي جولين لوبتيجي لسوء النتائج، بجانب التساؤل الدائم عن رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد.

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