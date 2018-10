تتعرض القوات الجوية الأمريكية إلى حملة كبيرة من أجل استبدال أكواب إعادة تسخين القهوة والتي تكلف 1280 دولارا للكوب الواحد.

واعتادت القاوت الجوية استبدال الأكواب بعد كسر أذرعها، فيما جرى مطالبتهم باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد للحصول على أذرع بديلة بتكلفة لا تتجاوز 50 سنتاً.

وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2016 وحتى 2018، ما يعادل 326,785 دولار أمريكي لشراء أكواب خاصة بتسخين القهوة.

فبحسب صحيفة “USA Today” ونقلا عن رسالة لوزير القوى الجوية الأمريكية، هيدز ويلسون، أرسلها للسيناتور تشارلز غراسلي، فإن القوات الجوية الأمريكية أنفقت هذا المبلغ خلال 3 سنوات.

وحسب الرسالة، فإن الجيش اشترى خلال 3 سنوات ما مجموعه 391 كوب تسخين القهوة، ليصل متوسط سعر الكوب الواحد لحوالي 835 دولارا.

وقد أنفق أكثر من 56 ألف دولار في القاعدة الجوية ترافيس في ولاية كاليفورنيا، لوحدها.

وعلل ويلسون السبب وراء الإنفاق الكبير على هذه الأكواب، لأن الطائرات تستخدم التصميم القديم لهذه الأكواب.

من جهته صرح السيناتور:

“إن هذه المصاريف تعتبر بمثابة اختلاس للأموال وهي غير مقبولة حيث يمكن استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لطباعة الدوائر الخاصة ولا تكلف أكثر من نصف دولار”.

ووفقا للرسالة، فإن القوات الجوية الأمريكية كانت قد أنفقت، في وقت سابق من هذا العام، أكثر من 10 آلاف دولار على أغطية مراحيض للطائرات العسكرية.

The post 1280 دولار.. هذا سعر كوب القهوة في الجيش الأمريكي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا