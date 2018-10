أمريكا توقع عقوبات على 8 من داعمي «طالبان»

المتوسط

أكد موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، أن الوزارة فرضت عقوبات تستهدف حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مختصة بتلك الإجراءات العقابية ثمانية أشخاص بينهم إيرانيان لهما صلة بالحرس الثوري.

وصنفت الوزارة الأفراد، وبينهم باكستانيان وأربعة أفغان، بأنهم “إرهابيون عالميون”، وهو إجراء يسمح للحكومة الأمريكية بتجميد الأصول الواقعة تحت الاختصاص القضائي الأمريكي.

والإيرانيان اللذان شملتهما العقوبات هما محمد إبراهيم أوحدي وإسماعيل رضوي وتستهدف العقوبات أعضاء طالبان المتورطين في عمليات انتحارية وغيرها من العمليات القاتلة، كما وتشمل إيرانيين قدما دعما ماديا وماليا لطالبان.

وقالت الوزارة في بيانها: “تقديم إيران للتدريب العسكري والتمويل والأسلحة لطالبان هو مثال آخر لدعم طهران للإرهاب، الولايات المتحدة وشركائها لن يسمحوا للنظام الإيراني باستغلال أفغانستان لزعزعة المنطقة أكثر”.

وتم إعلان العقوبات أثناء اجتماع لمركز استهداف تمويل الإرهاب في الرياض وبعض الواردين في القائمة هم على قوائم العقوبات الأمريكية والدولية.

