السعودية والبحرين تدرجان الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب

صنفت كل من السعودية والبحرين، اليوم الثلاثاء، كيانات وشخصيات إيرانية على لائحة الإرهاب ضمن إجراءات مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم الولايات المتحدة ودول الخليج العربي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "قامت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين بتصنيف 4 أسماء "سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها" تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من الحرس الثوري، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني وحامد عبد اللاه وعبد الرضا شهلاي".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، بـ "تصنيف 9 أفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمي تسهيلات إيرانيين وهم محمد إبراهيم أوحدي، وإسماعيل رضوى، وعبد الله صمد فاروقي، ومحمد داود مزامل، وعبد الرحيم منان، ومحمد نعيم باريش، وعبد العزيز شاه زماني، وصدر إبراهيم، وحافظ عبد المجيد".

كما قامت السعودية، والولايات المتحدة "الرئيسان المشتركان لمركز استهداف تمويل الإرهاب" و "مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر" الدول الأعضاء في المركز بتصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون.

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