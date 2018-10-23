انتهت #ليلة_الأبطال بالفيديو – بلا مفاجآت.. ريال مدريد وسيتي ينتصران

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ريال مدريد يستضيف فيكتوريا بلزن، مانشستر سيتي يرتحل إلى شاختار دونتسك، و3 مباريات أخرى يتابعها FilGoal.com

أياكس (1) X بنفيكا (0)

أياكس يسجل في اللحظات الأخيرة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة.

هوفنهايم (3) X ليون (3)

في اللحظات الأخيرة هوفنهايم والتعادل.

ق67: ديباي يتقدم بالثالث لليون.

ق59: ندومبيلي ألفارو يتعادل لليون

ق47: أندريه كراماريتش والثاني لهوفنهايم.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

هدف التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 33 عن طريق أندري كراماريتش.

الهدف الأول لليون في الدقيقة 27 يسجله بيرتراند تراوري

انطلاق المباراة.

شاختار دونيتسك (0) X مانشستر سيتي (3)

ق71: مانشستر سيتي والثالث عن طريق بيرناردو سيلفا.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: أيميريك لابورتي يضيف الثاني لمانشستر سيتي.

ق30: ديفيد سيلفا يتقدم لسيتي بهدف رائع

انطلاق المباراة.

ريال مدريد (2) X فيكتوريا بلزن (1)

ق78: فيكتوريا بلزن يسجل هدفا.

ق52: أوووه ريال مدريد يسجل الثاني.. مارسيلو بطريقة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق11: كريم بنزيمة يسجل الأول لريال مدريد.

انطلاق المباراة.

روما (3) X سسكا موسكو(0)

ق50: روما والثالث عن طريق أندير

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: إدين دجيكو والثااني.

ق30: إدين دجيكو يتقدم لروما على سسكا موسكو.

انطلاق المباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا