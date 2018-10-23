فينالدوم: كل أوروبا تعرف قوة ليفربول الآن

يعتقد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن وصول ليفربول لنهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، أعاد وضع الفريق كقوة رئيسية في كرة القدم الأوروبية.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “ما أحبه أكثر في دوري الأبطال، هو المباريات التي نخوضها على ملعبنا. في الليالي الأوروبية، تدب الروح والحياة في آنفيلد”.

وأضاف “تغلبنا على العديد من الفرق القوية. الجميع في أوروبا الآن يعلمون من نحن حقاً. الطريقة التي سارت بها الأمور في النهائي ضد ريال مدريد كانت مؤسفة، لكننا تعلمنا الكثير من تجارب الموسم الماضي”.

ويستأنف ليفربول يوم الأربعاء، مشواره في دوري الأبطال بمواجهة ريد ستار على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويسعى الريدز لتحقيق الفوز، عقب انتصار في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان، والخسارة في الجولة الثانية أمام نابولي.

وأوضح الهولندي الدولي “أتمنى البقاء مع ليفربول لفترة طويلة، وأن أساعد في صنع التاريخ لهذا النادي الكبير. وصلنا لنهائي دوري الأبطال، ولكننا نريد المزيد”.

وأتم فينالدوم “أتمنى أن نتمكن من الفوز بشيء. تريد أن تكون قادراً على النظر للوراء والشعور بأنك جزء من تاريخ ليفربول. فز بشيء هنا وسيتذكرونك دائماً”.

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