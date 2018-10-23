بالفيديو – بايرن يواصل صحوته بالفوز على آيك أثينا

واصل بايرن ميونيخ استفاقته وهزم مضيفه آيك أثينا 2-0 اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق البافاري الانتصار الثاني على التوالي، بعدما غابت عنه في 4 مباريات متتالية.

سجل هدفي بايرن خابي مارتينيز في الدقيقة 61، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 63.

افتتح مارتينيز التسجيل لبايرن من متابعة رائعة لتسديدة آريين روبن المرتدة من الدفاع اليوناني.

وأضاف ليفاندوفسكي الثاني من متابعة لعرضية رافينيا الأرضية.

وبذلك، رفع بايرن رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن أياكس والذي سيلعب ضد بنفيكا اليوم.

فيما يتذيل آيك أثينا المجموعة دون رصيد من النقاط.

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