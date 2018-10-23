بالفيديو – دي خيا يتألق أمام قذيفتي رونالدو وماتويدي

تألق ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وحرم كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفا ليوفنتوس في المباراة التي تجمع بين الفريقين.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه يوفنتوس اليوم الثلاثاء في ملعب أولد ترافورد في إطار ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وفي الدقيقة 36 حصل يوفنتوس على ركلة حرة إثر تدخل قوي من آشلي يونج على رونالدو.

وسدد رونالدو كرة قوية بيمناه تصدى لها دي خيا.

وارتدت الكرة إلى بليز ماتويدي الذي سدد مباشرة بيسراه لكن دي خيا تصدى له مرة أخرى ليحرمه البيانكونيري من هدف محقق.

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