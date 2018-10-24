البرلمان العراقي يعلن مساء غد تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن البرلمان العراقي مساء اليوم الثلاثاء أنه سيعقد جلسة، مسائية غدا الأربعاء، لإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها الحكومي برئاسة عادل عبد المهدي.

وذكر بيان للدائرة البرلمانية وزع مساء اليوم "سيتم عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد الأربعاء الساعة الثامنة مساء".

وبحسب مصادر عراقية فإن عبد المهدي سيقدم مساء غد تشكيلة وزارية تضم 18وزارة من أصل 22 وزارة.

واشارت تسريبات إلى أن كلا من محمد علي الحكيم سوف يتولى حقيبة الخارجية وثامر الغضبان حقيبة النفط وقصي السهيل حقيبة التعليم العالي وعلاء الدين الخطيب حقيبة الصحة وفيان دخيل حقيبة الهجرة والمهجرين ولؤي القيس حقيبة الصناعة .



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