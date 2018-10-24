مارسيلو بعد الإصابة: أنا بخير.. يوفنتوس؟ لا يوجد مشجع مدريدستا أكثر مني

طمأن مارسيلو ظهير ريال مدريد جماهير الفريق بعد خروجه باكيا خلال الفوز على فيكتوريا بلزن 2-1 اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وغادر مارسيلو باكيا متأثرا بسبب الإصابة في الدقيقة 89، بعدما أحرز هدف ريال مدريد الثاني.

وقال مارسيلو عقب المباراة: “أنا بخير”.

وتابع “تعرضت لضربة قوية، وعلى الحكام على أن يروا هذه الأشياء ولكنني الآن في حالة جيدة”.

ولم يفوت مارسيلو الفرصة للحديث عن التقارير التي زعمت طلبه الرحيل ليوفنتوس، ومستقبل جولين لوبيتيجي المدير الفني.

وعن ذلك، قال مارسيلو: “لم أسمع عن أي عرض، لا يوجد أي مشجع مدريدستا أكثر مني”.

واستدرك “لوبيتيجي يقوم بمهمة رائعة معي ومن العظيم أنه سيكون موجودا معنا في كامب نو”.

ثم أتم “من الصعب عدم تحقيق الفوز ولكن هناك صحافة تسعى من خلال الانتقادات لتجرحك”.

ويلعب ريال مدريد ضد مضيفه برشلونة يوم الأحد المقبل في كلاسيكو الليجا.

































































































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