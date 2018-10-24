مؤتمر لوبيتيجي: واثق من قيادتي لريال مدريد في الكلاسيكو.. أنا سعيد لكن لا أضحك كثيرا

يثق جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد في استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق الملكي، ليواجه برشلونة يوم الأحد في كلاسيكو الليجا.

وأنهى ريال مدريد سلسلة من غياب الانتصارات امتدت لـ5 مباريات بالفوز على فيكتوريا بلزن 2-1 اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي: “لا يجب توجيه السؤال عن استمراري لي، أنا واللاعبون نفكر في مباراة يوم الأحد والاستعداد لها لأنها مباراة مهمة جدا وندخلها بطموح كبير”.

وتابع “واثق بأنني سأكون مدرب ريال مدريد في الكلاسيكو”.

ووجه أحد الصحفيين سؤالا لمدرب ريال مدريد بشأن ظهور التوتر على انفعالات وجهه خلال المباراة، وأجاب “هل درست علم النفس؟ أنا بخير لكنني أضحك قليلا لأن هذه طبيعة شخصيتي، شكرا لاهتمامك بي ولكنني سعيد بالفوز والأجواء”.

وعن صافرات الاستهجان من الجماهير، قال: “الجمهور دائما على حق، وبالتأكيد يتوقع فوزا أكبر لكنهم دائما يدعموننا والشيء المهم هو كسر النتائج السلبية، واليوم كنا نستحق الفوز بنتيجة أكبر”.

وأكمل “ربما الصافرات لعدم الحصول على نتيجة كبيرة والتي كنا نستحقها، لكنني لا أريد أن أفسر شيئا لا أعرفه”.

وأتم “في سلسلة النتائج السيئة التي مررنا بها كان هناك مباراة واحدة لم نكن نستحق الفوز بها وهي في اشبيلية” .

وخسر ريال مدريد من إشبيلية 3-0 في الجولة السادسة من الليجا، ليبدأ سلسلة من الغياب عن الفوز انتهت بالفوز على فيكتوريا بلزن.



































































































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