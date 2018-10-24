مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-10-2018 والقنوات الناقلة.. المصري وليفربول وبرشلونة

يخوض المصري مباراة صعبة حينما يحل ضيفا اليوم الأربعاء على فيتا كلوب الأنجولي في ملعب الشهداء لملاقاته في إطار إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وسوف تذاع المباراة على قناة “بي إن سبورتس 7” وذلك في تمام السادسة مساء.

وفي الطرف الآخر من نصف النهائي سوف يلتقي الرجاء المغربي مع إنيمبا النيجيري على القناة ذاتها في تمام التاسعة.

وفي كأس مصر سوف يلتقي مصر المقاصة مع وادي دجلة في تمام الرابعة على قناة “أون سبورت” وبعد ذلك وفي تمام الثامنة على القناة ذاتها سيواجه طلائع الجيش منافسه حرس الحدود.

أما في تمام التاسعة فسنكون على موعد مع دوري أبطال أوروبا ومبارياته النارية.

ليفربول يواجه ريد ستار بلجراد على قناة “بي إن سبورتس 4”.

أما برشلونة فسوف يلتقي مع إنتر ميلان على قناة “بي إن سبورتس 1”.

ويواجه باريس سان جيرمان منافسه نابولي على قناة “بي إن سبورتس 2”.

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