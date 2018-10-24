تأثيـر الإصلاح الاقتصادي على النقل الجوي

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث وكيل وزارة المواصلات والنقل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، هشام عبد الله أبو شكيوات،تأثير الإصلاحات الاقتصادية على قطاع الطيران والآثار السلبية التي ترتبت على الشركات في القطاع جراء تنفيذ قرار فرض الضريبة المضافة على بيع العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران وعدد من مديري شركات النقل الجوي، رفقة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، علي العيساوي

وتطرق الاجتماع إلى سبل رفع كفاءة شركات الطيران المحلية والعمل على ضمان قدرتها التنافسية في ظل الإصلاحات الاقتصادية.

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