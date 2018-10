ايوان ليبيا – وكالات :

خلال الحرب العالمية طبرق كانت حلبة صراع للحلفاء ، و قد شاركت في هذه الحرب الكثير من القوات البرية والبحرية والجوية بينها الطائرة الأمريكية الحربية ” Lady Be Good‏ ” والتابعة لسرب قاذفات القنابل رقم 376 الأمريكي، الطائرة ”Lady be good” ، والمتوجدة حاليًا وسط مدينة طبرق ..لأهميتها طالبت عدة دول أجنبية بشرائها بمبالغ هائلة ، ولكن الشارع الطبرقي كان رافضًا وذلك لأهمية وتاريخ ومكانة هذه الطائرة بمدينة طبرق ..والطائرة الأمريكية الحربية ” Lady Be Good‏ ” هي :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا