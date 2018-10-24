تسوية ملف الشركة الوطنية للإسكان مع أوغندا

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت دولة اوغندا من سفير من ليبيا تسوية أوضاعها رسميا لتتمكن من استئناف دورها في إدارة الشركة الوطنية للإسكان والبناء المحدودة.

وقالت مصادر مطلعة أن اوغندا أكدت للسفير الليبي مصطفى قداره أنها ترحب بطلب ليبيا استئناف مشاركتها في إدارة الشركة إلا أنها بحاجة لضمان أن يكون استئناف الدور الليبي مرخص قانونا وموثق لاستكمال سجلات الشركة.

وطالبت اوغندا من السفارة أن يتم رسميا مخاطبتها بالتزام الجانب الليبي بتحقيق مصالح الشركة واستئناف تمثيلها في مجلس الإدارة مطالبة بالحصول على معلومات عن الأشخاص والموظفين المكلفين كالسيرة الذاتية ضمن متطلبات أخرى حتى تتمكن اوغندا من جلب جميع أصحاب المصلحة الآخرين لتسهيل البدء في الإجراءات القانونية والإدارية الداخلية.

يشار إلى أن الجانب الليبي غاب منذ 2015 عن إدارة الشركة التابعة لمحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار.

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