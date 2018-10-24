التاجوري يسيطر على أهم المواقع الهامة داخل طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

نفذ آمر كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري عمليه أمنية، جرى خلالها السيطرة على أغلب المواقع الهامة داخل طرابلس المركز، كان يسيطر عليها قادة سابقون في كتيبة ثوار طرابلس.

وأشار مصدر من كتيبة ثوار طرابلس إلى أنّ هذه المقرات هي: «مقر الأمن المركزي زاوية الدهماني، وموقع آخر بجوار المحكمة العليا ترجع تبيعته للمحكمة، وفندق المهاري، وفندق الودان، ومركز البريد الرئيسي شارع الزاوية».

وأضاف المصدر أنّ «هذه العملية جاءت بعد عدة محاولات لإقناع المسؤولين عن هذه المقرات بتسليمها وتسليم حمياتها للجهات المختصة، وعقب رفضهم تحركت قوة لأعادة هذه المقرات والمرافق الحيوية إلى جهات الاختصاص».

وأوضح أن «العملية جرت بتنسيق وإشراف مباشر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الذي أعطى تعليماته بالخصوص وتنفيذ كل الترتيبات الأمنية، بما يكفل أداء كل الجهات عملها دون أي قوة تمنعها».

واختتم بأنه «ستتم ملاحقة كل من يعترض قيام الدولة وتفعيل القانون»، داعيًا كافة الوزارات والإدارات بجميع المؤسسات «أن لا تنصاع لأي شخص أو مجموعة تتحدث باسم كتيبة ثوار طرابلس».

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس الثلاثاء، الخطة الأمنية لتأمين طرابلس الكبرى المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1303.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا