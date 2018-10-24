أمطار غزيرة على هذه المناطق

ايوان ليبيا – وكالات :

تشهد مدينة بنغازي ومدن وبلدات المنطقة الشرقية والواحات جنوب شرق البلاد، منذ ليلة الاثنين هطول أمطار غزيرة لا تزال متواصلة حتى مساء أمس الثلاثاء، ما أدى إلى غرق الشوارع بالمياه وعرقلة حركة السير .

وقالت مصادر ايوان ليبيا أن حركة السير توقفت في طرقات أخرى في بنغازي بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها، مشيرة إلى أنه برغم ما حدث في تونس خلال الأيام الماضية لم تتحرك البلدية لإيجاد حلول تفاديا للحوادث التي قد تنتج عن تراكم المياه في الشوارع.

وفي منطقة الواحات جنوب شرق البلاد، شهدت بلديات المنطقة الثلاث (أوجلة – أجخرة – جالو) مساء أمس عاصفة رملية مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى إطفاء تام للتيار الكهربائي في المنطقة.

وأفاد مراسلنا في أوجلة بأن العاصفة الرملية القوية التي تجتاح المنطقة في هذه الأثناء تصاحبها رياح وأمطار، تسببت في توقف حركة السير على الطرق والحياة العامة.

وفي أجدابيا، غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة ، مسجد طيبة الواقع بجوار المشتل بحي دمشق شرق المدينة.

وقال أحد المشرفين على المسجد إن المسجد يقع في بدروم تحت الأرض ونتيجة سقوط الأمطار الغزيرة بعد تأدية صلاة الظهر وعدم تواجد المصلين تسربت مياه الأمطار داخل المسجد بالكامل مما أدى إلى دخول الطين وإفساد فرش المسجد.

وناشد المشرف، الجهات المعنية إلى الإسراع والتواصل مع اللجنة المشرفة على المسجد (على الرقم 092-7945584) حتى يتم شفط مياه الأمطار التي غمرت المسجد، مشيرًا إلى أنهم يعملون في الوقت الحالي على جلب كاشيك من أجل بناء سواتر ترابية لمنع تدفق مياه الأمطار إلى داخل المسجد.

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