قصف متبادل بين القوات السورية وفصائل معارضة في المنطقة منزوعة السلاح

تبادلت القوات الحكومية السورية وفصائل معارضة اليوم القصف في المنطقة منزوعة السلاح في محافظة حماة وسط سورية.

قال مصدر في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة :" دمرت فصائل رافضة لاتفاق سوتشي موقعاً للقوات الحكومية السورية في منطقة جورين في ريف حماة الشمالي الغربي اليوم ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر القوات الحكومية التي كانت في الموقع ".

من جانبها، نقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من المعارضة السورية أن فصائل بينها حراس الدين وجبهة أنصار الدين الرافضة لاتفاق سوتشي قصفت موقعا للقوات الحكومية بمدفع مضاد للدروع ما أدى لوقوع انفجارات في الموقع المستهدف.

من جانبه، قالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية :" قصف الجيش السوري بسلاح المدفعية تحركات المجموعات المسلحة في محيط بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي " .

ودخل اتفاق سوتشي الروسي- التركي الخاص بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح ، والتي تمتد من ريف اللاذقية الشمالي الغربي وصولاً إلى محافظة ادلب وحماة وريف حلب الغربي، حيز التنفيذ في 15 من الشهر الجاري والتي حددت بعرض 15- 20 كيلومترًا، وتم سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح، بموجب الاتفاق الروسي- التركي.

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