ثوار طرابلس تتعهد بملاحقة منفذي إغتيال عناصر قوة الردع

ايوان ليبيا – وكالات :

تقدمت كتيبة ثوار طرابلس وآمرها هيثم التاجوري بأحر التعازي الي قوة الردع الخاصة في وفاة عدد من عناصر الأخيرة الذين قتلوا خلال الأسبوع الماضي عقب مقتل القيادي بالكتيبة خيري حنكورة .

وفى منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تقدمت الكتيبة بالتعازي مساء الإربعاء فى من وصفتهم ” المغدور بهم ” مهند شنقير و عبدالسلام الرقيبي ، و عمران الشاوش و عبدالمنعم كعوار ، الذين أشارت أصابع الإتهام فى إغتيالهم لعناصر من ثوار طرابلس عقب إغتيال ” حنكورة ”

وتعهدت الكتيبة بملاحقة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة إحقاقاً للحق وحفظاً للدماء المعصومة داعية الله أن يعم الامن والامان ربوع البلاد و أن يرحم القتلى .

ويأتي هذا المنشور والإعلان عقب إجتماع موسع عقدته كتيبة ثوار طرابلس مساء اليوم الاربعاء فى مقرها الرئيسي بمعسكر ” التربية العقائدية بعد سيطرتها على عدة مقار فرعية تابعة لها وإخلائها من قادة آخرين بينهم محمد البكباك وعبدالهادي عوينات .

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