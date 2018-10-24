ننشر البيان الختامى للجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة | نص كامل

استضافت الخرطوم اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة، في إطار أعمال الدورة الثانية للجنة الرئاسية المشتركة بين البلدين برئاسة سامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر العربية والدكتور الدرديرى محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان، ومشاركة وزراء الشباب والرياضة، الهجرة، القوى العاملة،الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة، الرى، التعليم العالي، النقل، الزراعة، التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام من الجانب المصرى، ونظرائهم من الجانب السودانى وزراء: الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، الزراعة والغابات، الصناعة والتجارة، الرى والموارد المائية والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي، العمل والاصلاح الادارى، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج من الجانب السودانى.

وأصدرت اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة البيان الختامي لمباحثاتها.

وجاء نص البيان كالتالي:

في إطار حرص القيادتين المصرية والسودانية علي مواصلة مسيرة العمل المشترك لترقية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، واستنادًا إلى الصلات الراسخة والمتجذرة بين شعبي وادي النيل، وامتدادًا للجهود المبذولة من الجانبين لتوسيع دائرة التعاون في المجالات المختلفة، وإنفاذًا لما اتفق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الرئيس عمر البشير بشأن العمل علي النهوض بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتعليمية إلى آفاق أرحب، وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

استعرض الجانبان واعتمدا الوثائق التى رفعت من اللجنة الفنية المصرية السودانية المشتركة التى عقدت بالخرطوم 23 أكتوبر الجارى، توطئة للتوقيع عليها أمام رئيسي البلدين وهى كالآتي:

1- مذكرة تفاهم للتعاون بين المركزين الدبلوماسيين التابعين لوزارتي الخارجية في البلدين.

2- مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي والاستثمارات المصرية ووزارة الخارجية السودانية.

3- مذكرة التفاهم بين الهيئة المصرية لتنمية الصادرات ونقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السودانية.

4- بروتوكول لإنشاء مزرعة نموذجية للمحاصيل البستانية بين وزارتي الزراعة في البلدين.

5- مذكرة تفاهم لمكافحة دودة الحشد الخريفية بين وزارتي الزراعة في البلدين.

6- برنامج تنفيذى في مجال الشباب والرياضة بين البلدين.

7- برنامج تنفيذى بين الهيئة الوطنية للإعلام المصرية، والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السودانية.

8- برنامج تنفيذى في مجال التعليم العالي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.

9- تجديد البرنامج التنفيذى للتعاون في مجال الصحة.

10- مذكرة تفاهم في مجال الهجرة وإشراك المغتربين بالتنمية.

11- برنامج تنفيذى للتعاون الفنى بين وزارتي القوى العاملة المصرية والعمل والإصلاح الادارى وتنمية الموارد البشرية السودانية.

12- ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين.

اتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار بذات الروح الإيجابية التى سادت خلال الاجتماعات، والسعى المشترك لتنفيذ مجمل ما تم الاتفاق عليه من موضوعات التعاون المشترك بين البلدين، واستكمال التشاور حول الوثائق التى ما تزال قيد الدراسة والمراجعة بغية التوقيع عليها فى مناسبات قادمة.

اتفق الجانبان على إنفاذ مشروعات التعاون المتمثلة في استكمال مشروع الربط الكهربائي والبدء في مشروع ربط السكك الحديدية ومشروع اللحوم الاستراتيجي والمنطقة الصناعية المصرية بالسودان والشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، بغية تعظيم المصالح والمنافع بين البلدين والارتقاء بالتعاون بينهما في المجالات المختلفة.

أكد الجانبان أهمية الانعقاد المنتظم للجان والآليات المشتركة، وثمنا ما تحقق على صعيد كافة اللجان المشتركة بين الجانبين من نجاحات تسهل وتيسر مختلف أوجه التعاون.

أكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في جنوب السودان وليبيا وسوريا وقضايا الشرق الأوسط ومنطقة القرن الإفريقي، والإسهام في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي والتعاون والتنسيق في المنظمات الدولية.

حرر هذا البيان وتم التوقيع عليه بالخرطوم بتاريخ 24 أكتوبر 2018، ووقع عليه وزيرا خارجية مصر والسودان.

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