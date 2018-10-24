حوار – هندرسون: هجوم ليفربول له دور بارز في التفوق الدفاعي

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول بلاعبي خط هجوم الريدز، وشدد على مساهمتهم المميزة في تألق خط دفاع الفريق حتى الآن هذا الموسم.

اهتزت شباك الريدز ثلاث مرات فقط في مبارياته التسعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

هندرسون الذي استبعد من مباراة الليلة أمام رد ستار بدوري أبطال أوروبا بسبب اصابة في اوتار الركبة، يشعر أن زملائه في الملعب يجعلون من الصعب تسجيل الأهداف عليهم.

موقع ليفربول أجرى حوارا مع قائد الفريق جاء على الشكل التالي:-

“أعلم أن هناك الكثير من النقاش في الوقت الحالي حول نتائجنا ومقارنات يتم إجراؤها مع نتائج ليفربول في السنوات القليلة الماضية. فقط لكي اكون واضحاً، كما قال المدرب مراراً وتكراراً، فإن الأمر ليس مجرد محاولة للتضحية باللعب الممتع لتصبح أكثر صلابة. في الواقع، أعتقد أن قدمنا أداءً جيدًا حتى الأن”.

“هذه هي المرحلة من الموسم حيث نحاول أن نجد الإيقاع الخاص بنا، ونمضي في طريقنا. ولكني أعتقد أننا قمنا بخطوات إلى الأمام، كفريق، عندما يتعلق الأمر بالنضج في إدارة المباريات والتأكد من أننا نتخذ قرارات أفضل، بشكل فردي وجماعي، في الأوقات الحاسمة من المباريات للمرور منها”.

“استمع دائمًا إلى الناس، بما في ذلك الأصدقاء والعائلة، لم تربح هذه المباراة في الموسم الماضي، من الصعب المجادلة معه. لا يعني ذلك أننا غيرنا أي شيء أساسي في طريقتنا أو الإعداد، أعتقد أننا تطورنا كفريق واحد، من خلال العمل معًا في التدريبات ومن خلال التجارب المشتركة على أرض الملعب”.

“تحت قيادة يورجن كلوب، نتعلم الكثير من الأمور في التدريب، ولكن مهمتنا هي أن نضمن أداء اللاعبين في المباريات. المهم هو أن الفضل في تطور مستوى نضج الفريق وإدارة المباريات يعود للفريق بأكمله ويشمل ذلك اللاعبين المهاجمين مثل أي شخص آخر”.

“أتذكر عندما كنا نتعرض لانتقادات حادة في المواسم الأخيرة بسبب المشكلات الدفاعية وكان المدرب يصر دائمًا على أن كل لاعب في الملعب مسؤولًا عن الإيجابيات والسلبيات سواء هجوميًا أو دفاعيًا”.

“من مركزي على أرض الملعب، أتمكن من رؤية ما يحدث أمامي، والتحول في الواجبات من الهجوم للدفاع الذي يقوم به المهاجمين أمر يمنحنا صلابة دفاعية. أنني لا أهتم بالأراء التي تقول انهم ليسوا بنفس مستوى العام الماضي، هذا كلام غير منطقي بالنسبة لي”.

“بالطبع نحن نعلم أننا بحاجة إلى تحسين الأداء، لم نكن محظوظين حتى الآن أمام المرمى، ولكن مرة أخرى هذا أمر اعتيادي في بداية الموسم. لعبنا بشكل رائع أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج. لكن لم نكن محظوظين بشكل كافي. نهاجم كفريق وندافع كفريق وهذا هو سبب نضجنا بلا شك. لكن، مازلنا في البداية، ونعلم أننا يجب أن نحافظ على هذا النهج. نحن نعلم أن البداية الجيدة هي أن تتقدم في النصف الأول من الموسم، والأهم من ذلك أن تختم الموسم بنهاية جيدة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا