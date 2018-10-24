بالفيديو – برشلونة بدون الساحر ميسي يسقط إنتر بهدفين مع الرأفة

لم يجد برشلونة المفتقد لنجمه الأول ليونيل ميسي صعوبة في إسقاط ضيفه إنتر ميلان وفاز بهدفين دون رد في لقاء أقيم يوم الأربعاء في الجولة 3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وانفرد فريق البلاوجرانا بصدارة مجموعته برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات متتالية بينما توقف إنتر في الوصافة عند رصيد 6 نقاط.

وغاب الساحر ميسي بسبب الإصابة لكن البديلان كليمونت لينجيليت ورافينيا ألكانتارا قدما مباراة طيبة وكانا مهددين باستمرار لسمير هندانوفيتش السلوفيني حارس النيراتزوري.

ودفع إرنستو فالفيردي مدرب البلاوجرانا باللاعب رافينيا ألكانتارا بدلا من الساحر ليونيل ميسي المصاب والذي تابع اللقاء من مدرجات ملعب كامب نو الذي اكتظ عن آخره بجمهور النادي الكاتالوني.

وكان فالفيردي موفقا إذ سجل رافينيا هدف برشلونة الأول في اللقاء.

وسيطر برشلونة كما كان متوقعا على مجريات الشوط الأول وبلغت نسبة استحواذه على الكرة 70% وحاول إنتر عن طريق الكرات المرتدة لكن فشل في تهديد الحارس المتألق مارك أندريه تير شتيجن.

واستلم لويس سواريز الكرة جهة اليمين ولعبها عرضية بقدمها اليسرى ليستلمها رافينيا داخل منطقة الجزاء ويسدد في شباك الحارس سمير هاندانوفيتش معلنا تقدم برشلونة في الدقيقة 32.

واستمرت سيطرة بطل إسبانيا على المباراة ومنعه هندانوفيتش من زيادة الغلة. وتألق الأخير أمام محاولات عدة للينجيليت وسواريز وحرمت العارضة فيليبي كوتينيو من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 70.

وقضى جوردي ألبا على أمل إنتر الضئيل للتعادل بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعدما استلم الكرة جهة اليسار واخترق دفاع الضيوف وسدد على يسار الحارس.

وعزز برشلونة حظوظه في التأهل مبكرا إلى الدور ثمن النهائي من البطولة مستفيدا من تذيل توتنام وأيندهوفن للمجموعة برصيد نقطة لكل فريق. وتعادل الأخيران في ملعب أيندهوفن يوم الأربعاء بنتيجة 2-2.

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر في ملعب جوسيبي مياتزا في ميلانو في 6 نوفمبر في الجولة 4 من البطولة.

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