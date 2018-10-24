بالفيديو – الهدف الـ50 مع ليفربول.. صلاح يتخطى رونالدو وزيدان في دوري الأبطال

وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 50 مع ليفربول في مختلف البطولات، بعدما سجل مرة ثانية في مرمى ريد ستار بلجراد الصربي.

ويلعب ليفربول أمام ريد ستار في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 49 بعد عرقلة ساديو ماني من قبل مدافع ريد ستار.

ليتقدم محمد صلاح ويسدد الركلة بنجاح مسجلا هدفه الثاني في المباراة وهدف فريقه الثالث.

وكان صلاح سجل الهدف الثاني لليفربول في المباراة أيضا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بهذا الهدف وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 50 منذ انضمامه لليفربول بداية الموسم الماضي قادما من روما الإيطالي، خلال 65 مباراة لعبهم مع الريدز في مختلف البطولات.

والهدف بشكل عام هو السادس لمحمد صلاح في الموسم الحالي.

والآن تخطى محمد صلاح كل من زين الدين زيدان والنجم البرازيلي رونالدو ودافيد فيا وأدريانو وميروسلاف كلوزه في عدد الأهداف المسجلة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما وصل للهدف رقم 15، (بدون احتساب أهداف الأدوار التأهيلية).

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