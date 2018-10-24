لقد فقدت المتعة.. فان بيرسي يعلن اعتزاله بنهاية الموسم

أعلن روبن فان بيرسي قائد فينورد نيته الاعتزال بنهاية الموسم الجاري معللا قراره بأنه فقد المتعة.

وتحدث صاحب الـ35 عاما لموقع “إيه دي” الهولندي قائلا: متى علي أن أتوقف؟ عادة سيكون ذلك في نهاية الموسم الجاري”.

وتابع “كان هذا هو نهجي أيضا، سأكون بلغت الـ36 حينها وأنا ألعب كرة القدم بشكل احترافي منذ 18 عاما ومنذ الخامسة وأنا ألعب الكرة”.

وواصل “لقد فقدت المتعة، لم أكن أرغب أن ينتهي الأمر كذلك لقد عاد المتعة لي مع فينورد”.

وبدأ فان بيرسي مسيرته الكروية مع فينورد ومنه انتقل عام 2004 إلى أرسنال مقابل مليوني و750 ألف جنيه إسترليني وسجل 96 هدفا في 194 مباراة وتوج ببطولتي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعدها انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2012 مقابل 22 مليون و500 ألف جنيه إسترليني حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي.

وبعدها رحل في عام 2015 انتقل إلى فينيربهاتشه التركي قبل عودته إلى فينورد بداية الموسم الجاري.

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