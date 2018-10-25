دبلوماسيون: آلية الاتحاد الأوروبي للتجارة مع إيران ستكون جاهزة قانونيا 4 نوفمبر

قال ثلاثة دبلوماسيين، إن آلية جديدة يعدها الاتحاد الأوروبي لتسهيل مدفوعات صادرات النفط الإيرانية، يجب أن تكون في موضعها الصحيح من الناحية القانونية بحلول الرابع من نوفمبر، عندما تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران.

لكنهم أشاروا إلى أن تلك الآلية لن تعمل قبل أوائل العام المقبل.

وتهدف الآلية الجديدة إلى تجنب العقوبات الأمريكية التي ستُخرج من النظام المالي للولايات المتحدة أي بنك يسهل التعاملات النفطية مع إيران. وستضمن الآلية سداد قيمة الخام الإيراني الذي يشتريه الأوروبيون في صورة سلع وخدمات أوروبية بقيم مماثلة.

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