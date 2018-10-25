السراج يلتقي سلامة لبحث الإصلاح الاقتصادي

ايوان ليبيا – وكالات :

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي أُعلن بدء تنفيذها في العاصمة طرابلس، ومسار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اُعتُمد في سبتمبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء السراج وسلامة الذي جرى بحضور نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، جرى خلاله مناقشة «خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة وستشمل مدنًا ليبية أخرى، كما بحث الاجتماع مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده (السراج) في شهر سبتمبر الماضي ويستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد، الذي تنفذ بنوده على مراحل متقاربة».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن السراج تحدث للمبعوث الأممي ونائبته، خلال الاجتماع، عن ما اتخذته حكومات الوفاق الوطني من إجراءات لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.

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