اليمن.. الأزمة تتفاقم وتحذيرات من مجاعة قادمة!

وجه مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحد، مارك لوكوك تحذيراته من أن نصف سكان اليمن، أي نحو 14 مليون شخص، قد يجدون أنفسهم قريباً على حافة المجاعة ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية.

حيث قال لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء:

“يوجد الآن خطر واضح بحدوث مجاعة وشيكة واسعة النطاق تطبق على اليمن، أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية”.

كما وصف حجم ما يواجه اليمن الذي تمزقه الحرب بأنه صادم، في ضوء أنه تم إعلان المجاعة مرتين فقط في العالم خلال السنوات الـ20 الماضية، في الصومال عام 2011 وفي مناطق بجنوب السودان في العام الماضي.

هذا وأضاف أن الأمم المتحدة تنسق حالياً لإيصال المساعدات لنحو 8 ملايين شخص في اليمن، وأن الأزمة الإنسانية هناك تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية واستمرار القتال حول ميناء الحديدة الرئيسي، ويستورد اليمن عادة 90% من غذائه.

