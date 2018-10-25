تقرير: مالكو يونايتد طالبوا مورينيو بمراجعة ما يقول

لا يكف جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد عن الكلام المثير للجدل سواء أمام الصحفيين أو ردا على من ينتقدونه بشدة الأمر الذي استدعى تدخل ملاك النادي وفقا لصحيفة صن الإنجليزية.

وتشير صن إلى أن عائلة جلازر المالكة للنادي طلبت من البرتغالي أن يراجع ما يقول وإلا الكف عن الكلام بعدما بدر منه في السادس من أكتوبر الماضي والذي قد يعرضه للإيقاف في مباريات الدوري.

ووجه مورينيو عبارات غير لائقة وفقا للصحيفة بعدما قلب يونايتد تأخره في ذلك التاريخ إلى فوز رائع بنتيجة 3-2 على نيوكاسل يونايتد في الدوري.

وكتبت الصحيفة أن مورينيو في طريقه إلى غرفة الملابس بعد اللقاء نظر إلى الكاميرا وقال باللغة البرتغالية:”اذهبوا إلى الجحيم يا أبناء ال******”.

وأمام مورينيو حتى الأربعاء المقبل للرد على إدانة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم له.

وترى عائلة جلازر أن ما يقوم به مورينيو يهز صورة النادي أمام الجماهير التي تقدر بالملايين حول العالم.

وأوضحت صن أن مورينيو ربما كان يقصد الرد على بول سكولز النجم السابق للنادي والذي ينتقد الأول باستمرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا