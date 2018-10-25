باريس سان جيرمان يستهدف ضم كروس

يهتم نادي باريس سان جيرمان بضم توني كروس لاعب وسط ريال مدريد بناء على رغبة توماس توخيل المدير الفني للفريق الفرنسي.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن لاعب الوسط الألماني هو هدف أساسي لتوماس توخيل الذي يعتبره نموذجا خططيا للفريق.

وأضاف التقرير الإسباني أن مالكي النادي الفرنسي على استعداد للاستثمار في اللاعب البالغ من العمر 28 عاما والمنضم إلى ريال مدريد منذ 2014.

وكان توني كروس قد خاض 200 مباراة مع النادي الملكي وحقق لقب دوري أبطال أرووبا ثلاث مرات بالإضافة للقب دوري إسباني.

ويعتبر كروس جزءا أساسيا في تشكيل ريال مدريد بالسنوات الماضية.

وخاض كروس هذا الموسم 11 مباراة بمختلف المسابقات، ويعاني ريال مدريد من تذبذب في النتائج بالفترة الأخيرة.

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