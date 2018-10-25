مصرف طبرق يفعل معاملة 10 آلاف دولار

ايوان ليبيا – وكالات :

بدأ المصرف التجاري الوطني فرع طبرق إجراءات معاملة خاصة بـ«10000» دولار التي أقرها مصرف ليبيا المركزي.

وقال مدير المصرف قاسم المسماري إن «المصرف التجاري الوطني فرع طبرق أحرز الترتيب الأول من حيث إنجاز المعاملات حيث أنجز قرابة 2300 معاملة وأصدر ما لا يقل عن 1300 بطاقة بلاتينيوم».

وأضاف: «المصرف تسلّم أعدادًا كبيرة من الملفات وهو الآن بصدد تجهيز المعاملات وإعدادها وإدخالها بالمنظومة لاستخراج البطاقات».

وأشارالمسماري إلى أنهم قاموا بـ«تحديد أيام استلام الملفات وهي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع وتسليم البطاقات بشكل يومي بالمصرف».

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