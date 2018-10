التشكيل – النني أساسي مع أرسنال ضد سبورتنج لشبونة

يعود محترفنا المصري محمد النني للظهور من جديد في التشكيل الأساسي لأرسنال في بطولة الدوري الأوروبي.

أرسنال يحل ضيفا على سبورتنج لشبونة في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي.

النني أساسي في وسط الملعب بجانب آرون رامسي و ماتيو جندوزي بينما يلعب جرانيت تشاكا كظهير أيسر.

بير إيمريك أوباميانج يقود هجوم أرسنال ومعه الثنائي داني ويلبيك و هنريخ مخيتاريان.

وفضل أوناي إيمري إراحة ميسوت أوزيل وألكسندر لاكازيت وأليكس أيوبي ولوكاس توريرا.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: تشاكا – روب هولدينج – سوكراتيس باباستاثوبولوس – ستيفان ليشتستاينر.

الوسط: رامسي – النني – جندوزي.

الهجوم: مخيتاريان – أوباميانج – ويلبيك.

It’s time to get back to work in the @EuropaLeague! 💪

📋 Here’s how we line up to face @Sporting_CP tonight

🏆 #UEL pic.twitter.com/1l7ECNsISf

