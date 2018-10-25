تأسيسية الدستور تبحث استعدادات الاستفتاء

ايوان ليبيا – وكالات

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري،اليوم الخميس، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المكلف الجيلاني ارحومة وبعض أعضاء الهيئة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأشار المجلس في بيان مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء تطرق إلى «مناقشة مستجدات العملية الدستورية وقانون الاستفتاء».

وأضاف البيان أن اللقاء تناول استعدادات الهيئة التأسيسية للتوعية الدستورية قبل إجراء الاستفتاء في كل مدن ليبيا، وكيفية تذليل العقبات التي يمكن أن تعترض سبيل الاستفتاء على الدستور.

ولا يزال مصير قانون الاستفتاء على الدستور غامضًا بعد ما قال المستشار عقيلة صالح، إن مجلس النواب لم يُصوّت على قانون الاستفتاء، في أعقاب إعلان سابق بتمرير القانون، وهو الإجراء الذي اعتبره عقيلة «ما هو إلا طلب لعقد جلسة حول مناقشة تعديل الدستور وقانون الاستفتاء بعدما وقّع نحو 130 عضوًا بالموافقة من أصل 210».

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