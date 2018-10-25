الأردن: حافلة الطلاب المنكوبين خالفت خط سير الرحلة

عمان 25 أكتوبر 2018 (وال) – كشفت السلطات الأردنية، أن المدرسة التي انجرفت حافلتها في السيول التي ضربت البحر الأردن، لم تحصل على تصريح لرحلة للبحر الميت، وأنها خالفت خط سير الرحلة وخالفت شروط السلامة المتعلقة بالرحلات المدرسية.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، عبر تويتر، أن المخاطبات بين المدرسة، ووزارة التربية كانت حول الأزرق، وليس البحر الميّت، وتشير إلى عدم التزام واضح بالشروط.

وأكد الرزاز، أن التحقيق سيأخذ مجراه وستتم محاسبة كلّ مقصِّر، وإن الدّرس الأساس هو وجوب التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات.

وأعلن الأردن حالة الطوارئ، الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.

وذكر الدفاع المدني، أن 25 شخصا تم إنقاذهم حتى الآن، من بين 44 شخصا، تضمنت 37 طالبا و7 مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية وجرفتهم السيول. (وال – عمان) ع ع

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