لوكاكو يملك أسوأ لمسة أولى للكرة للمهاجم.. أعطوه أجازة

انتقد لي شارب لاعب مانشستر يونايتد السابق روميلو لوكاوكو مهاجم الفريق الحالي مؤكدا أنه يمتلك أسوأ لمسة أولى للكرة بالنسبة لمهاجم.

وقال لي شارب لإذاعة “توك سبورت” الإنجليزية: “لم أشاهد مهاجم بتلك اللمسة السيئة للكرة مثل لوكاكو”.

وواصل “إن كنت مهاجم ولا تستطيع أن تستحوذ على الكرة فهذا يجعل المباراة صعبة جدا عليك”.

وأكمل “لوكاكو يقول أنه لعب كرة قدم جيدة في كأس العالم ومنذ كأس العالم وكل شيء يسير بشكل جيد معه ولكن هذا لا يحدث”.

وأتم “أعتقد أن أفضل شيء حاليا هو إعطائه فترة راحة وأجازة وأن يذهب لأي مكان آخر لبضعة أسابيع”.

وخلال الموسم الجاري سجل اللاعب صاحب الـ25 عاما أربعة أهداف ولم يصنع أي هدف في 13 مباراة شارك فيها في كل البطولات مع مانشستر يونايتد.

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