حوار مطول – بعيدا عن كرة القدم.. جولة في الذوق الموسيقي والحس الإنساني لـ بيب جوارديولا

الفيلسوف الذي طغت أفكاره الكروية على الملاعب في العقد الأخير من الزمن، يمتلك جانبا رومانسيا خفي يحتاج إلى كثير من النبش.

بيب جوارديولا ليس مدرب كرة قدم يحاضر لاعبيه في الضغط المتقدم والتمرير السريع فحسب، بل هو إنسان مليء بالمشاعر، يهوى القراءة وتعلُم اللغات، يعبّر عن مشاعره بكثير من العاطفة، ويهوى الاستماع إلى الموسيقى الجميلة.

هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اصطحبت مدرب مانشستر سيتي في حوار مطول بعيدا عن كرة القدم، لأجل فهم أعمق لهوية هذا الشخص الذي صنع المعجزات رفقة برشلونة قبل عدة سنوات دون أي خبرة تدريبية مسبقة، فقط ببنات أفكاره.

Don’t Look Back in Anger, by Oasis. (1996(

يقول بيب: “أحب تلك الأغنية، لن تتخيل مقدار حبي لها. إنها رائعة. تتركني في أفضل حالة عندما أستمع إليها، إنها عمل فني عظيم. كلما خرجنا أستمع إليها. أحبها”.

في 22 مايو 2017، وقع حادث إرهابي في مانشستر، بعد أن قام أحد الانتحاريين بتفجير نفسه خلال جمع من الناس المغادرين لإحدى الحفلات الموسيقية للمغنية الأمريكية أريانا جراندي.

يواصل بيب: “بعد حادث مانشستر، باتت تلك الأغنية تراثا للناس، خصوصا بعد أن قامت سيدة بغنائها بعد دقيقة الصمت حدادا على الحادث، وبدأ الجميع في غنائها. تلك اللحظة تعني الكثير لعائلتي ولنفسي”.

“عندما وقع الحادث، كنت في المنزل مع نجلي، بينما تواجدت زوجتي والفتيات في الحفلة. هاتفتني ولكن الخط قطع سريعا، أخبرتني أن شيئا ما قد حدث وأنهم يركضون ولكنها لا تعرف تحديدا ما حدث، وعندها انقطع الخط”.

“حاولت أن أهاتفها مجددا ولم أفلح، لذا ذهبنا إلى مكان الحفلة، وبعد 5 أو 6 دقائق هاتفتني مجددا وأخبرتني أنهن خرجن، وأنهن عائدات للمنزل. لقد حالفنا الحظ، فقد عانى الكثير من الناس. نحن في وضع أفضل بكثير من الذين لم يحالفهم الحظ”.

يقول بيب: “أحيانا تتمحور الموسيقى حول النغمات، وأحيانا حول الكلمات. تلك الأغنية ستذكرني بفترتي في مانشستر. أستمع إليها كثيرا، تعجبني، يعجبني بيل فاي كثيرا”.

“إنها أغنية مثالية للجلوس في منزلك وقراءة كتاب، أن تستمع إليها أثناء إحاطة أطفالك بك. كل رجل يمتلك متنفسه، وعندما أكون مجهدا، يكون المنزل متنفسي على الفور. في المنزل فقط أشعر بالأمان. وأقصد بلفظ الأمان ألا أكون مراقَبا. أغلق الباب وأشعر بالأمان”.

“أعرف ذلك المجال منذ عمر الـ18 أو الـ19. عشت العديد من السنوات تحت هذا الأسلوب من الحياة، والأمر لا يعد مشكلة. أتفهمه، وأجاري تلك اللعبة. ولكن المنزل هو مهربي. المنزل، حيث زوجتي وأطفالي، إنه المكان الوحيد الذي أقوم فيه بما أشاء، حيث أكون قادرا على القيام بالأمور الساذجة والغبية دون أن يحكم علي أحد”.

“نمتلك أطفالا رائعين بسبب زوجتي كريستينا. عائلتي تدرك أنني غير متواجد في المنزل طوال الوقت، حتى عندما أتواجد في المنزل، ينادوني: بيب بيب، ولكنهم يدركون أنني أعيش عالمي الخاص”.

“وظيفتي تتطلب الكثير. وكريستينا امرأة رائعة، وليست فقط أم عظيمة. عندما أحدثها عن الانتقال إلى نيويورك أو ميونيخ أو هنا، إن قررت عدم الذهاب، فقراري يكون مماثلا لها. لا يمكن أن أكون وحيدا مع وظيفة مماثلة دون عائلتي”.

يقول بيب: “سيرات أحد أفضل المغنيين في كتالونيا في إسبانيا، وأغانيه تجلب السعادة على نفسي دوما. تعجبني جدا. حفلة القديس سجوان التي تتحدث عنها الأغنية هي حفلة تقليدية في كتالونيا، تقام يوم 23 يونيو مع النيران على الشواطئ وفي الشوارع، يرقع الجميع ويحظون بقدر من الاستمتاع”.

“لم أكن شخصا يرتاد الحفلات كثيرا. في الثالثة عشرة من عمري كنت أذهب إلى أكاديمية برشلونة. حاولت دائما التركيز على كرة القدم ولم أذهب أبدا إلى الملاهي والحانات للشرب. ولكن في الصيف، عندما تنتهي الدراسة، يذهب الجميع إلى حفلة القديس جوان، وتلك الأغنية تذكرني كثيرا بمدينتي الصغيرة سانبيدور حيث قضيت شبابي”.

“أعتقد أنه من الاستحالة أن أعيش طفولة أفضل، أن أكون أكثر سعادة أكثر مما كنت وقتها. لم نكن عائلة ثرية. كنا أشخاصا عاديين، أقرب إلى الفقر من الثراء، في بلدة صغيرة، حيث لا إشارات مرور في الشوارع، لا سيارات، فقط المرح وركوب الدراجات ولعب كرة القدم وكرة السلة وكرة المضرب والبلياردو”.

“أذكر هذا حتما، وقت أن أستيقظ وأذهب للشارع وبعدها إلى المدرسة ومن ثم أعود للشارع حتى تخبرني أمي أن وقت العشاء قد حان حتى أدخل المنزل. الوضع تغيّر الآن، لا أشتكي، ولكن أعتقد أن الأطفال يفتقدون إلى هذا بعض الشيء، خصوصا إن عاشوا في مدينة كبيرة. عشت في برشلونة، نيويورك، ميونيخ، والآن مانشستر، ولكني شعرت بسعادة بالغة في فترة طفولتي، كانت ذكريات رائعة”.

“لم أعد نفس الشخص الذي كنت عليه في طفولتي. هذا طبيعي، فأنا حتى لست نفس الشخص الذي كنت عليه في العام الماضي، ولكن الأساسيات هي نفسها. التعليم الذي تتلقاه من والديك، ومن المدرسة، ومن أصدقائك، إنه شيء تحمله في نفسك لبقية حياتك، ولكننا نتغيّر حتما. كنت صبيا والآن صرت والدا، ولربما أصير جدا في ظرف عدة سنوات”.

يقول بيب: “إنها واحدة من أفضل أغاني الحب التي سمعتها في حياتي. تتملكني رغبة في ترجمتها أحيانا للإنجليز. إنها أغنية صادقة للغاية. لويس لياتش واحد من ملهميني، مغنٍ كتالوني، إنه أسطورة في كتالونيا. إنه بماثبة الشخص الأكثر شعبية هناك، مثل سيرات، وخصوصا لأجل تلك الأغنية”.

“استكشفتها عندما كنت مراهقا، خلال الحب الأول، والحب الثاني، إنه جزء أصيل من حياتي. لا أخجل من التعبير عن حبي تجاه الناس. بل أنا النقيض على الأرجح، لربما أعبر عن حبي في أوقات عدة. إنه طابع لاتيني، فوجهي ولغة جسدي يعبرون بدقة عما أشعر به، لا أخفي مشاعري أو أتهرب منها”

“مع لاعبيني، أحيانا ما أفكر: لا تفعل هذا يا بيب، حتى الآن لا أدري ما إذا توجب علي أن أظهر كثيرا من الحب لهم، لأنك تعاني أحيانا عندما تكوّن علاقة قوية مع لاعبيك”.

“ولكن في كرة القدم، ومع مقدار الشغف على أرض الملعب، تتملكني رغبة في احتضانهم أحيانا. لا أحتاج إلى الكلام معهم. يتناسى الناس أننا بشر. يعتقدون أننا مثل الثلج، جامدون، آلات، وهذا أبعد ما يكون عن الواقع”.

يقول بيب: “ماذا يمكن لي أن أقول عن نيويورك أكثر مما عبّر عنه فرانك سيناترا بالفعل أكثر من أي شخص آخر؟ كل ما تريده، كل ما تحتاجه، ستجده هناك. بالطبع سيتوجب عليك أن تدفع في المقابل، ولكنك تجد كل شيء هناك في نهاية المطاف”.

“أطفالي تعلموا الإنجليزية هناك. عندما وصلنا لم يكونوا يتحدثون كلمة إنجليزية واحدة، وبعد 5 أو 6 أشهر باتوا يتحدثونا بطلاقة مثالية”.

“شخصية تلك المدينة تفرض عليك الرغبة في العودة إليها بمجرد زيارتها، إنها مكان مميز للغاية. اعتقدت أنها ستكون مكانا ملائما لقضاء عام بعيدا عن كرة القدم. بالطبع تظل مرتبطا بكرة القدم، ولكن العيش هناك غير العيش في أوروبا، إنها مختلفة بالكامل. كانت فترة جيدة”.

“وصلت وقضيت الشهر الأول، وبعدها وقّعت عقدا لتدريب بايرن ميونيخ. بدأت في تعلم الألمانية. إنها لغة معقدة للغاية، قضيت 3 أو 4 ساعات كل صباح في دراسة القواعد، وبعد شهرين فكرت في التواصل مع إدارة بايرن وفسخ التعاقد”.

“إنها لغة معقدة جدا حتى للأطفال الألمان، فكيف بشخص يبلغ 41 عاما؟ ولكني شخص عنيد. وسيناترا كان مقاتلا، اتسمت أعماله بالأخلاقيات، وليس فقط الموهبة. الجميع يعرف صوته، إنه رائع وذو شخصية عظيمة. لقد اتخذ كل قراراته، غنى الأغاني التي أراد غناءها فقط. وأن تكون مقاتلا طوال أكثر من 50 عاما على الساحة، فهذا شيء رائع. أرفع له القبعة”.

يقول بيب: “بالطبع كلنا نملك القدرة على العطاء. أعتقد أنني جيد في كرة القدم لأن عملي يمثل شغفي. يجب أن تبحث دوما عن موهبتك، حتى وإن تطلب الأمر أن تعمل في المجال الأكثر غباءً، افعلها. أقول الشيء نفسه لأطفالي: حاولوا أن تستكشفوا ما تحبونه أكثر وعندها لن تبذلوا مجهودا كبيرا في فعله، سيكون الأمر من دواعي سروركم”.

“الحياة قصيرة، وأحيانا طويلة، ولكن عندما تستيفظ كل صباح وأنت على دراية بأنك ستفعل شيئا تحبه، فهذا كافٍ. واحدة من أحلامي أن أحضر حفلة لـ إيلتون جون، خصوصا لو غنى هذه الأغنية. سمعتها لأول مرة عندما كنت في الـ18 أو 19 من عمري وقت أن بدأت اللعب لبرشلونة، أذكر الكثير من الأغاني من تلك الفترة في حياتي. قابلته عندما ذهبنا للعب في واتفورد في نهاية الموسم الماضي وكان الأمر مدعاة لسعادة كبيرة على نفسي. إن نظّم حفلة هنا، فسأكون حاضرا بلا شك”.

“الإحصائيات والأرقام لطيفة، ولكن الأرقام مجرد شغف. إنها لا تعطيك شيئا، فمن الأفضل بعد 10 سنوات أن تقول أنا أتذكر هذا النهائي والكيفية التي لعبنا بها، أفضل من أن أتذكر كيف انتهت المباراة. الألقاب مهمة بالطبع، وقد ساعدتني على الحصول على وظائف وأن أحافظ على شغفي”.

“سأكون مواطنا منتميا لمدينة مانشستر لما تبقى من حياتي. سأكون مشجعا لمانشستر سيتي، وسيكون من المستحيل أن أدرب فريقا آخر مثل مانشستر سيتي في إنجلترا، لأنني أكن الحب للأشخاص الموجودين هنا. عندما يسألني الناس عن رغبتي، أخبرهم أنني أريد أن أشعر بأنني محبوب. إنه الشعور الأفضل على الإطلاق”.

“لقد ساعدني على حب تلك اللعبة، كرة القدم، وحتى تحبها عليك أن تفهمها أولا. أخبرني بالأسرار، لأنها كانت أمور لم يرها أحد من قبل. الطريقة التي رأى بها كرة القدم مختلفة بالكامل، امتلك كثيرا من الحنكة على هذا الصعيد. مهووس، متطلِب، مُجهِد. كان بمثابة والد وحشي، كان قاسيا للغاية، لا يمكنك أن تتخيل مدى قسوته”.

“لم يكن الأمر سهلا، ومرت أوقات شعرت فيها بعدم القدرة على البقاء معه أكثر، ولكنه كان عادلا. لست شخصا متدينا، ذهبت للكنيسة في طفولتي، ولكني لست مؤمنا جدا، ولذا لا أتحدث إليه، ولكني أتذكره دوما. ربما سأحب أن أمتلك الإيمان حتى أعتقد بأنه موجود ويشاهدنا. أحيانا أعتقد في إمكانية حدوث ذلك”.

“هذا يحدث في العالم الذي نعيش فيه. الأشخاص يلقون حتفهم حول البحر المتوسط، والحكومات في إيطاليا وإسبانيا تمنع إنقاذ هؤلاء الأشخاص الذين يواجهون الموت”.

“لا أفهم الأمر، لأنه لا يتوقف على القانون، بل على الإنسانية. إن واجه الناس الموت وهب بعض الأبطال لإنقاذهم بأذرع مفتوحة، والحكومات منعتهم من القيام بذلك، فالأمر يعني حتما أننا ننحدر بشكل سيء”.

“ولذا يجب على المجتمع الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا، وكل الدول الكبرى، أن يحلوا مشاكلهم. في إسبانيا قامت حرب أهلية والناس هاجروا إلى إنجلترا والمكسيك وهولندا وفرنسا وألمانيا، بسبب الحرب. حدث هذا بالفعل، وقد تقبلونا. جدودي وجدود جدودي، لقد تقبلونا. لم يرغبوا في الرحيل ولكن الحرب حتمت ذلك، والآن يحدث الأمر مجددا. لقد تقبلونا، فلما لا يتقبلون الآخرين الآن؟”.

“سيكون هذا الأمر جزءا رائعا في حياتنا سويا، ولكل الفريق بعد أن رأى كيف عانى، وما حدث معه. ماتيو قاتل لأجل حياته طوال أشهر، ونحن تركنا حرية القرار لـ دافيد حتى يقرر بقائه هنا أو هناك”.

“الأمور تسير على ما يرام، دافيد قوي، إنه أكثر نضجا الآن. يتملكني شعور أنه يضحك أكثر الآن. من اللطيف أن تحضر نهاية رائعة وسعيدة بعد موقف عصيب. أعتقد أن ماتيو سيكون قويا، لقد قاتل للبقاء على قيد الحياة، ولذا سيتمكن من التغلب على أي طارئ يحدث في حياته”.

“دافيد خجول، لا يتحدث كثيرا، ولا يخرج في العديد من المقابلات الصحفية، ولكن بعكس ما يمكن أن يعتقده الناس عنه، فإنه مقاتل حقيقي، ولهذا سيكون ماتيو كذلك بدوره”.

“أعتقد أن الإنسانية تتقدم، لأن الناس لا يتقبلون الواقع ويحاولون استكشاف أمور جديدة. إن لم تحاول أن تكون خلاقا وحاولت ابتكار طرق أخرى، فالإنسانية ستتلاشى. هذا النوع من الناس مهم للإنسانية”.

“كرة القدم مميزة، لأنها تتغير باستمرار، أحيانا تقوم بالأمور بشكل جيد، ولكن إن واصلت على هذا المنوال فسينحدر الوضع. عندما ترى الإشارات، يتملكك الشعور بضرورة القيام بالأمر بشكل مختلف”.

“نحن المدربون، نتخذ العديد من القرارات استنادا على إحساسنا. نمتلك الكثير من المعلومات عن منافسنا، نضعها في عقلنا، ولكن يجب أن نستمع إلى إحساسنا”.

