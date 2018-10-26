بالفيديو – 11 هدفا.. إشبيلية وفياريال يحققان انتصارين ساحقين في الدوري الأوروبي

حقق إشبيلية الإسباني انتصارا كاسحا على ضيفه بلدية آكهيسار سبور التركي، بـ6 أهداف دون رد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة الثالثة من المجموعة العاشرة بدور المجموعات للدوري الأوروبي.

روكي ميسا افتتح التسجيل للأندلسيين في الدقيقة السابعة من تسديدة رائعة، قبل أن يضيف بابلو سارابيا الهدف الثاني من علامة الجزاء بعد دقيقتين.

حارس الضيوف ميلان لوكاتش ارتكب خطأ قاتلا في الدقيقة 35، وسجل في مرماه بعد أن فشل في التصدي لتسديدة كوينسي برومس الخلفية التي أعقبت عملا جماعيا أنيقا بين أفراد أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني تواصل الإعصار، وأضاف الكولومبي لويس مورييل الهدف الرابع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عقب لوكاتش عن التعامل معها.

قبل أن يعود كوينسي برومس ويترجم لعبة جماعية رائعة جديدة بهدف خامس في الدقيقة 60.

بينما اختتم الحفلة الأرجنتيني جابرييل ميركادو الذي استغل خطأ جديدا من الحارس لوكاتش، وسجل في الشباك الفارغة.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تواصل رصيد آكهيسار الخالي من النقاط في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز ستاندر دو لييج البلجيكي على ضيفه كراسنودار الروسي بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب موريس دوفراسن.

البرازيلي أفري تقدّم للضيوف في الدقيقة 39، قبل أن يقلب أصحاب الأرض المباراة بهدف التعادل أولا في الدقيقة 47 عن طريق رينو إيمون. بينما جاء هدف الانتصار في الثواني الأخيرة من المواجهة بواسطة اليوناني كونستانتينوس لايفيس.

ليرفع الفريق البلجيكي رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع كراسنودار، ولتشتعل المجموعة التي تضم 3 فرق تحمل نفس الرصيد من النقاط.

وفي المجموعة السابعة، سحق فياريال الإسباني، ضيفه رابيد فيينا النمساوي بخمسة أهداف دون رد، على ملعب لا سيراميكا.

بابلو فورنالس تقدّم للغواصات الصفراء في الدقيقة 26، قبل أن يضاعف زميله الكاميروني كارلو توكو إيكامبي النتيجة في ظرف 4 دقائق.

الشوط الأول لم ينته قبل أن يسجل الكرواتي ماتيو باراتش لهدف فياريال الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، ليتقدم الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة.

في الشوط الثاني أضاف داني رابا الهدف الرابع في الدقيقة 63، بينما اختتم جيرارد مورينو الأهداف في الدقيقة 84.

المباراة التي شهدت إقصاء جاومي كوستا لاعب أصحاب الأرض بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 79، ساهمت في رفع رصيد فياريال 5 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد رابيد فيينا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعثّر جلاسكو رينجرز بتعادل دون أهداف على ملعبه إيبروكس، أمام سبارتك موسكو الروسي، ليفوّت فرصة الانفراد بالصدارة، ويرفع رصيده إلى 5 نقاط، بينما وصل رصيد سبارتك إلى نقطتين في المركز الرابع.

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