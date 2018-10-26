ماذا قالت بريطانيا حول ترحيل مؤسس ويكيليكس؟

قال النائب العام الأكوادوري، الخميس، إن بريطانيا أبلغت بلاده في أغسطس، بأنها لن تُرحل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، إذا غادر سفارة الإكوادور في لندن والتي يقيم فيها بصفته لاجئا منذ عام 2012.

وفي إجابات مكتوبة ردا على أسئلة من الإكوادور، قالت لندن إنها لم تتلق أي طلب ترحيل، وقالت إن مدة عقوبة السجن التي ستوقع على أسانج في بريطانيا، لمخالفته شروط الإفراج عنه بكفالة باللجوء للسفارة، لن تتجاوز 6 أشهر.

ويمثل النائب العام إنيجو سلفادور حكومة الإكوادور في الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الإكوادور أبلغت محامي أسانج برد بريطانيا، لكنه أشار إلى أنه إذا بقي أسانج في السفارة فإن بلاده ستضع شروطا جديدة لإقامته.

وقال في مؤتمر صحفي "كان أمام السيد أسانج الاختيار بين تسليم نفسه للسلطات البريطانية بتلك الضمانات أو البقاء في سفارة الإكوادور، لكن في ظل أن اللجوء استمر ست سنوات دون مؤشرات على حل فوري، فإننا سنفرض قواعد معينة".

ولم يتضح ما إذا كانت الضمانات البريطانية لا تزال قائمة، ولم يرد فريق أسانج القانوني على طلب للتعليق، وأشارت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث إلى تصريح آلان دنكان الوزير بوزارة الخارجية في يونيو، بأن أسانج سيعامل "بإنسانية وبطريقة لائقة" إذا ترك السفارة.

ولجأ أسانج للسفارة بعد أن أمرت محاكم بريطانية بترحيله للسويد، ليواجه استجوابا في قضية تحرش جنسي، وأسقطت الدعوى، لكن مؤيدين له قالوا إنه يخشى احتمال ترحيله للولايات المتحدة إذا ترك السفارة.

ويواجه موقع ويكيليكس، الذي نشر أسرارا دبلوماسية وعسكرية أمريكية عندما كان يديره أسانج، تحقيقا في الولايات المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا