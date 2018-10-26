بنود اتفاق نواب المنطقة الغربية حول السلطة التنفيذية

ايوان ليبيا – وكالات

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب بالمنطقة الغربية اجتماعًا أمس الخميس، في مدينة صبراتة في إطار استكمال المشاورات بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، تأكيدًا لقرار مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بحيث تتكون من مجلس رئاسي يتكون بدوره من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل.

ووافق المجلس الأعلى للدولة في 15 أكتوبر الجاري، على مقترح مجلس النواب الذي أقرّه في 8 أكتوبر بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين، وأن يكون رئيس حكومة الوفاق الوطني منفصلاً عن المجلس الرئاسي.

وانتقد نواب المنطقة الغربية اليوم عدم تجاوب بعثة الأمم المتحدة مع توافق مجلسي النواب والدولة بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي (رئيس ونائبين)، ورئيس حكومة منفصل.

جاء ذلك في بيان تلاه النائب مصعب العابد عقب اجتماع للنواب عقد بمدينة صبراتة مساء أمس الخميس، حيث تضمن جملة من النتائج تحت عنوان «بيان صبراتة» من أربعة بنود، من بينها مطالبة البعثة الأممية بعدم اختلاق مسارات جديدة قد يكون من شأنها التشويش على المشروع المتوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة.

وأعرب النواب في بيانهم عن «استغرابهم عدم تجاوب بعثة الأمم المتحدة مع توافق مجلسي النواب والدولة بشأن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي (رئيس ونائبين)».

وأشار البيان إلى ضرورة أن تكون السلطة التنفيذية التي سيجرى تشكيلها «محددة العمر والمهام»، حيث تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب استقرار الأوضاع.

واختتم البيان بالاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع بقية أعضاء مجلس النواب من المناطق الجغرافية الأخرى للشروع فورًا في تنفيذ البنود المتفق عليها مع مجلس الدولة.

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