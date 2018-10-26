تعويضات للمتضررين من اشتباكات جنوب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت الناطقة باسم لجنة الطوارئ، هند شوبار، بدء أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي والمختصة بحصر الأصول الثابتة والمنقولة والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في المناطق المتضررة من الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب طرابلس.

وقالت شوبار، في مؤتمر صحفي الخميس، إن قيمة تعويضات المتضررين سيتم خصمها من صندوق جبر الضرر، الذي أنشئ بداية العام الجاري، بقرار من المجلس الرئاسي، وخصص له 450 مليون دينار.

وأشارت إلى خطة العمل التي وضعتها اللجنة بتشكيل لجان عمل من داخل البلديات، مع الاستعانة باللجان السابقة المشكلة من قبل عمداء البلديات بالخصوص، وتعميمها للنموذج الخاص بالحصر على مستوى البلديات، والتنسيق مع مختاري المحال لحصر الأضرار في المناطق الواقعة خارج الاشتباكات.

وقتل 96 شخصًا وأصيب 444 آخرون، بالإضافة إلى 17 مفقودًا، في الاشتباكات التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ ما يقرب من شهر، واضطر عدد من سكان مناطق الاشتباكات إلى النزوح وتضررت عدد من المنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة جراء سقوط القذائف العشوائية.

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