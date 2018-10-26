عروض إيطالية لتطوير مراكز طبية

ايوان ليبيا – وكالات :

يزور مدير مستشفى طرابلس الجامعي الدكتور نبيل العجيلي، رفقة عدد من مديري الإدارات المختصة، إيطاليا للاطلاع على العروض التي تقدمت بها الشركات الإيطالية المتخصصة لمشروع تطوير وتحديث لكل من «غرف العمليات المركزية، الطوارئ، النساء والولادة»، وذلك في خطوة يهدف من خلالها، إلى مواكبة آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال ليتمكن المستشفى من إجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

وعقد العجيلي اليوم الجمعة رفقة مديري الإدارتين الهندسية والتجهيزات والمعدات المهندسين خالد النقراط، وعلي الفلاح، اجتماعًا موسعاً مع الخبراء الإيطاليين جرى خلاله مناقشة كيفية دعم الجانب الإيطالي للمستشفى الجامعي في هذا المجال.

والتقى الوفد الليبي مدير مركز أبحاث وعلاج الأورام في المستشفى الجامعي ببادوفا الإيطالية البروفسور جوسيبي أوبوشي، حيث جرى الاتفاق على التعاون مع المركز في تبادل الخبرات والربط الإلكتروني مع المستشفى الجامعي في مجال التعليم عن بعد وغيرها من مجالات التعاون العلمي.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في مختلف المجالات، لتطوير المستشفى حتى يستطيع تقديم أفضل الخدمات للمرضى، وتزامناً مع العقد الذي وقعته إدارة المستشفى خلال اليومين الماضيين لصيانة البنية التحتية للمستشفى، مع مدير شركة سوتشي امبيانتي، الإيطالية سيزاري ليوني، بحضور ممثلة سفارة إيطاليا لدى ليبيا ماركا تشكوني، في خطوة تهدف إلى النهوض بالمستشفى حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بجودة عالية.

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