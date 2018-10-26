جلسة لمناقشة قانون الاستفتاء ومطالب المعلمين

ايوان ليبيا – وكالات :

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين القادم، لمناقشة جدول الأعمال. وقالت رئاسة مجلس النواب، في بيان صادر عنها مساء الخميس، إنه من المقرر أن تناقش جلسة الاثنين، التعديل الدستوري الخاص بقانون الاستفتاء على مسودة الدستور، بالإضافة إلى النظر في إعادة تشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.

وحدد مشروع قانون الاستفتاء على الدستور جملة من الضوابط التي تلتزم بموجبها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنظيم عملية الاستفتاء خلال الفترة المقبلة، بينها وضع خانة لكتابة الأسباب في حال كان رأي المصوِّت بـ«لا»، كما اعتمد القانون نظام الدوائر الأربع في تنفيذ عملية الاستفتاء، تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاثة «طرابلس وبرقة وفزان»، بالإضافة إلى الدائرة الرابعة لليبيين المقيمين في الخارج.

واشترط القانون لإقرار الدستور موافقة ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في كل دائرة على حدة يوم الاستفتاء، على أن تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب..

وبحسب بيان مجلس النواب، فإن من بين جدول أعمال جلسة الاثنين، النظر في مطالب المعلمين، ومناقشة قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2018، مطالبًا جميع أعضاء المجلس بالحضور.

وكان النقيب العام للمعلمين في ليبيا، عبدالنبي النف، دعا في وقت سابق من الشهر الجاري، المعلمين والمعلمات إلى الالتزام بالمطالبة بحقوقهم «عن طريق النقابة»، مؤكدًا أن قضيتهم «الآن أصبحت إثبات وجود حقيقي للمعلم ومسألة نكون أو لا نكون».

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